7 предложений про древесину

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Дуб. 1.Этот род включает в себя более 600 видов. 2.Большая часть вида этого рода вечнозеленые. 3.Определенные виды используют для изготовления пробок. 4.Также некоторые виды используют для изготовления музыкальных инструментов. 5.Изображение дуба можно увидеть на разных гербах городов. Пример-герб Цивильска и Чувашии Под осиной растут подосиновики,а под берёзой-подберёзовики.Прислонитесь к дереву ,если почувствовали усталость,и оно обязательно вас исцелит.Как приятно жарким летом посидеть в тени деревьев и набраться сил.Липы живут около трёхсот лет,Сколько видели эти деревья на своём веку!