Пожалуйста помогите написать мини сочинение на тему как вы относитесь птиц в клетках и диких животных?

Английский язык
Пожалуйста помогите написать мини сочинение на тему как вы относитесь птиц в клетках и диких животных?
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Гость:
На русском? или на английском тебе надо сочинение?
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