На оксид Fe(lll) при нагревании подействовали водородом следов хода реакции получил?? 224 г железа.Определить V(H2) водород н.у., что прооперировали Пожалуйста помогите.Решите задачу!!

Химия

На оксид Fe(lll) при нагревании подействовали водородом следов хода реакции получил?? 224 г железа.Определить V(H2) водород н.у., что прооперировали Пожалуйста помогите.Решите задачу!!

Автор: Гость