На оксид Fe(lll) при нагревании подействовали водородом следов хода реакции получил?? 224 г железа.Определить V(H2) водород н.у., что прооперировали Пожалуйста помогите.Решите задачу!!

Химия
На оксид Fe(lll) при нагревании подействовали водородом следов хода реакции получил?? 224 г железа.Определить V(H2) водород н.у., что прооперировали Пожалуйста помогите.Решите задачу!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3+3H2>2Fe+3H2O Складаємо пропорцію х/22.4=224/112 Х=(224*22.4)/112 Х=89.6 Відповідь обем газу водню дорівнює 89.6 літрів.
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