Решите уравнение: 1)9х^2=4 2)8х^2-7х=0 3)3х^2+4х+5=0

Алгебра
Решите уравнение: 1)9х^2=4 2)8х^2-7х=0 3)3х^2+4х+5=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9х^2=4 x^2=4/9 x=+-2/3 Ответ:x=-2/3            x=2/3 2)8х^2-7х=0 x(8x-7)=0 x=0           или            8x-7=0                                    8x=7                                    x=7/8 Ответ:x=0            x=7/8 3)3х^2+4х+5=0 D=16-4*5*3<0 ∅ Решений нет
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