Ребят,ребят,ребят, нужно сочинить четверостишья со словами 1. Мороз - берёз 2. Сол??це - оконце 3. Привет - кабинет 4. пишу - тетрадь; получу - пять ^lt;это номер четверостишья спасибо
Литература
Ребят,ребят,ребят, нужно сочинить четверостишья со словами 1. Мороз - берёз 2. Сол??це - оконце 3. Привет - кабинет 4. пишу - тетрадь; получу - пять ^lt;это номер четверостишья спасибо
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Гость:
Четыре или одно нужно написать
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