Ана тілі бастауыш немесе баяндауыш
Қазақ тiлi
Ана тілі бастауыш немесе баяндауыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ана - тілі бастауыш ......
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