Купили 10 ластиков по 15 рублей и 4 точилки .За все заплатили 2 2 рубля 30 копеек.Скольк?? стоит 1 точилка

Математика

Купили 10 ластиков по 15 рублей и 4 точилки .За все заплатили 2 2 рубля 30 копеек.Скольк?? стоит 1 точилка

Автор: Гость