Купили 10 ластиков по 15 рублей и 4 точилки .За все заплатили 2 2 рубля 30 копеек.Скольк?? стоит 1 точилка

Математика
Купили 10 ластиков по 15 рублей и 4 точилки .За все заплатили 2 2 рубля 30 копеек.Скольк?? стоит 1 точилка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - стоимость точилки, тогда 10*15 + 4x = 230 копеек 4x = 80 копеек x = 20 копеек Ответ: 20 копеек
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