Помогите пожалуйста. Нужно сделать табличку по биологии.7 класс. Система органо?? / Класс рептилии / Класс птицы Очень срочно. Заранее большое спасибо.

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1)В отличие от рептилий у птиц есть роговой клюв, отсутствуют зубы, в пищеводе появляется - зоб, желудок делится на два отдела - железистый и мускульный, длина тонкого кишечника становится больше, толстый наоборт, уменьшается. Изменения в системе органов пищеварения у птиц, скорее всего, связаны с умением летать.