(c-(a+b))² упростите выражение

Алгебра
(c-(a+b))² упростите выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(с-(a+b))^2=c^2-2c(a+b)+(a+b)^2=c^2-2ca+2cb+a^2+2ab+b^2 Применяется два раза формула квадрата суммы
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