Пословицы о терпимости

Гость: Гость:

Терпение и труд все перетрут. Носи платье, не складывай; терпи горе, не сказывай Терпит брага долго, а через край пойдет — не уймешь. Всякому терпенью мера. Всякое дело терпеньем одолеть можно. Час терпеть, а век жить. Терпенье исподволь свое возьмет. Обтерпишься, так и в аду ничего. Терпение приносит спасение. Терпение все преодолевает. Есть терпение — будет умение. Не везде сила: где умение, а где терпение.