Пословицы о терпимости
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Пословицы о терпимости
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Гость:
Терпение и труд все перетрут. Носи платье, не складывай; терпи горе, не сказывай Терпит брага долго, а через край пойдет — не уймешь. Всякому терпенью мера. Всякое дело терпеньем одолеть можно. Час терпеть, а век жить. Терпенье исподволь свое возьмет. Обтерпишься, так и в аду ничего. Терпение приносит спасение. Терпение все преодолевает. Есть терпение — будет умение. Не везде сила: где умение, а где терпение.
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