Рассчитать суммарную электроёмкость батареи конденсатаров C1=C2=150мкф C3=C4=200мкф

Физика
Рассчитать суммарную электроёмкость батареи конденсатаров C1=C2=150мкф C3=C4=200мкф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какое соединение кондексаторов: при параллельном ты их складываешь при последовательном используешь формулу:
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