1) (а+3,62)2:0,25-а3:40 если а=0,4 2)b2:0,05+(1,2-b)3:0,4+70,037 если b=0,6

Математика
1) (а+3,62)2:0,25-а3:40 если а=0,4 2)b2:0,05+(1,2-b)3:0,4+70,037 если b=0,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (0.4+3.62)2:0.25-0.4*3:40=4.2*2:0,25-0,4*3:40=32.16-30=2.16 2) 0,6*2:0,05+(1,2-0,6)3:0,4+70,037=24+4.5+70.037=98.537
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