Написать рассказ о каникулах, употребить глаголы всех времён.
Русский язык
Написать рассказ о каникулах, употребить глаголы всех времён.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот составь Из этих глаголов ИГРАЮ ( настоящие время ) , ИГРАЛ (прощедшие время ) , ИГРАТЬ ( будущие время )
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