Написать рассказ о каникулах, употребить глаголы всех времён.

Русский язык
Написать рассказ о каникулах, употребить глаголы всех времён.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот составь  Из этих глаголов ИГРАЮ ( настоящие время ) , ИГРАЛ (прощедшие время ) , ИГРАТЬ ( будущие время ) 
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