Из 21 кг семян подсолнечника получается 4,9 кг масла. сколько масла получится из 81 кг семян?

Математика
Из 21 кг семян подсолнечника получается 4,9 кг масла. сколько масла получится из 81 кг семян?
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