Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные сказки?"

Литература
Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные сказки?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ней есть фантастические элементы и жизнь простых людей(т.е.крестьянинов)
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