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Аленушка куда падает ударение
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Аленушка куда падает ударение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение падает на букву Ё.
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