Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].

Русский язык
Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два звука [й`э] значит получится буква е попробуй сам(а) прочитать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена конфеты nw1 купил 6 таких конфет и у него еще осталось 100 руб. Сколько денег у не??о было в начале
Ответить
Русский язык
Помогите под буквой (Б)-пожайлуста.Почему пишется буква т в слове ситцевой?Помогите
Ответить
Алгебра
x+√x = 56 ___ - 2√___ ответ: x=-------------------- ___ помогите решить пожалуйста!!!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
Можно подробное объяснение пожалуйста, с каждым шагом
Ответить
Математика
Для варенья взяли 1,5 кг ягод и 2 кг сахара. В каком отношении по массе были взяты ягоды и сахар?
Ответить