Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].

Русский язык

Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].

Автор: Гость