Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].
Русский язык
Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два звука [й`э] значит получится буква е попробуй сам(а) прочитать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена конфеты nw1 купил 6 таких конфет и у него еще осталось 100 руб. Сколько денег у не??о было в начале
Русский язык
Алгебра