Функция рыночного спроса на бензин PD=12-2q,а функция предложения PS=4+2q. Какой должна быть налоговая ставка на продажу одной ед.товара,чтобы общая величина выручкой продавцов была максимальной?

Экономика
Функция рыночного спроса на бензин PD=12-2q,а функция предложения PS=4+2q. Какой должна быть налоговая ставка на продажу одной ед.товара,чтобы общая величина выручкой продавцов была максимальной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Величина выручки продавцов будет максимальной при эластичности спроса, равной (-1). Прямая функция спроса будет такова: Qd = 6-0,5Р Подставим: -1 = 0,5Р/(6-0,5Р) Р = 6 Q = 6-0,5*6 = 3    Функция предложения: 6 = а +2*3 а = 0 PS = 2Q ∆Р = -4  

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