В чем участвует запасающая ткань
Биология
В чем участвует запасающая ткань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткани растений, накапливающие запасные вещества. Запасающие ткани могут находиться в различных органах. Однолетние растения накапливают питательные вещества в семенах, многолетние – в клубнях, луковицах, корнях, корневищах, ветвях. Запасные вещества откладываются в твёрдом виде (крахмал, белки) или в виде раствора, как, напр., сахара в корнеплодах моркови. Растения расходуют запасные вещества после окончания периода покоя и возобновления вегетации. Растения засушливых мест (кактусы, алоэ, агавы) могут хранить в особых запасающих водоносных тканях большое количество воды.
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