Прошу помогите очень срочно Решительно систему неравенств x+4gt;x/5 3-0,7xgt;=0,3x Прошу!!!!!даю 20 баллов
Алгебра
Прошу помогите очень срочно Решительно систему неравенств x+4gt;x/5 3-0,7xgt;=0,3x Прошу!!!!!даю 20 баллов
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