Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать монголов(Куликовская битва)СРОЧНО!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ

История
Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать монголов(Куликовская битва)СРОЧНО!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм.. Ну вообще то конница сидевшая в засаде преследовала после битвы монголов при чем достаточно долго, помню читал даже, где то про то что они убивали всех кого догоняли и не брали в плен.
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