Помогите пожалуйста сделать номер.

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Помогите пожалуйста сделать номер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.    2)2   3)1     4)4.......
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