Write whate they are going example: Mike is going to ski (1)

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Write whate they are going example: Mike is going to ski (1)
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Гость:
She is going to dive into the pool he is going to watch TV SHE IS GOING TO PLAY THE PIANO JACK AND BOB ARE GOING TO PLAY FOOTBALL
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