Write whate they are going example: Mike is going to ski (1)
Английский язык
Write whate they are going example: Mike is going to ski (1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She is going to dive into the pool he is going to watch TV SHE IS GOING TO PLAY THE PIANO JACK AND BOB ARE GOING TO PLAY FOOTBALL
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На оксид Fe(lll) при нагревании подействовали водородом следов хода реакции получил?? 224 г железа.Определить V(H2) водород н.у., что прооперировал...
Литература
Ребят,ребят,ребят, нужно сочинить четверостишья со словами 1. Мороз - берёз 2. Сол??це - оконце 3. Привет - кабинет 4. пишу - тетрадь; полу...
Русский язык
Русский язык