Растения умеренно увлажнённых почв Тундры, пожалуйста♥

Биология
Растения умеренно увлажнённых почв Тундры, пожалуйста♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карликовая берёза(ива),сорняки
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