Запиши имена прилагательные в 2 столбика в первый качественные во второй все оста??ьные
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Запиши имена прилагательные в 2 столбика в первый качественные во второй все оста??ьные
Ответ(ы) на вопрос:
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Качественные: сиреневый, жаркий, родной, любимый, прозрачный, нарядный, кисловатый, крепкий, тоненький Остальные во второй столбик
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