Составь диктант из 12(15) слов:5 наречий,3 названий спартивных игр,и дней недели(из эт??х быстро,вверх,влево,вниз.интересно,футбол,хоккей,волейбол,понедельник-воскресенье (все дни недели) )

Гость: Гость:

Здравствуйте! это задание я уже сделала! подскажу и вам! я записала так: красиво, медленно, приветливо, рано, скоро, бассейн, волейбол, футбол, ХОККЕЙ, теннис, баскетбол, пинг-понг, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение. желаю вам удачи!