РЕШИ ЗАДАЧУ 2 СПОСОБАМИ. Туристы были в пути 15 часов. Пятую часть этого времени они шли пешком, а остальное время плыли на теплоходе. Сколько времени они находились на теплоходе?

Математика
РЕШИ ЗАДАЧУ 2 СПОСОБАМИ. Туристы были в пути 15 часов. Пятую часть этого времени они шли пешком, а остальное время плыли на теплоходе. Сколько времени они находились на теплоходе?
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Гость:
15/15 - 5/15 = 10/15  
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