РЕШИ ЗАДАЧУ 2 СПОСОБАМИ. Туристы были в пути 15 часов. Пятую часть этого времени они шли пешком, а остальное время плыли на теплоходе. Сколько времени они находились на теплоходе?

Математика

РЕШИ ЗАДАЧУ 2 СПОСОБАМИ. Туристы были в пути 15 часов. Пятую часть этого времени они шли пешком, а остальное время плыли на теплоходе. Сколько времени они находились на теплоходе?

Автор: Гость