Что такое причастие дайте определение
Русский язык
Что такое причастие дайте определение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
форма глагола, слово, имеющее наряду с признаками глагола (время, залог, вид) признаки прилагательного (изменение по родам, склонение).
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