Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.

Русский язык

Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.

Автор: Гость