Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.

Русский язык
Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1да:Родители Петра -(это) умные люди 2нет
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