Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.
Русский язык
Нужно ли ставить дефис в предложениях: 1)Родители Петра образованные и умные люди. 2)Взаимотношения Петра и Маши честные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1да:Родители Петра -(это) умные люди 2нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех играх чемпионата по футболу команда забила 3 гола и пропустила в свои ворот?? 1 гол. За каждую победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 ...
Математика
В олимпиаде по математике от одной школы приняли участие 12 человек , что составило 4% всех участников . Сколько всего было участников?