СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСУНКЕ
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СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСУНКЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Я пришёл со школы. Или Мама испекла пирог. С однородным челеными это значит одно подлежащие и сказуемое
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