Соченения "Мое любимое животное" (Собака)

Гость: Гость:

Мое любимое животное- это собака. Его кличка Моська, ему 1 год. Я люблю свою собаку за то, что он очень послушный, верный. Он никогда не оставляет дом без присмотра, верно охраняет нас и любит. Он любит играть со мной, прыгать, купаться на речке. Когда я была маленькой, он помог мне найти потерянную вещь. Он очень хороший друг и любимый член нашей семьи. Его шерсть белого цвета, гладкий, чистый. Глаза карие, зубы большие, грозные. Нос всегда мокрый и черный. Он не похож на других собак тем, что являеться чересчур верным. Когда он со мной я ничего не боюсь.