Соченения "Мое любимое животное" (Собака)

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Соченения "Мое любимое животное" (Собака)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое животное- это собака. Его кличка Моська, ему 1 год.  Я люблю свою собаку за то, что он очень послушный, верный. Он никогда не оставляет дом без присмотра, верно охраняет нас и любит.  Он любит играть со мной, прыгать, купаться на речке. Когда я была маленькой, он помог мне найти потерянную вещь. Он очень хороший друг и любимый член нашей семьи. Его шерсть белого цвета, гладкий, чистый. Глаза карие, зубы большие, грозные. Нос всегда мокрый и черный. Он не похож на других собак тем, что являеться чересчур верным. Когда он со мной я ничего не боюсь.
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