Что такое причастие? Действительные причастия и его суффиксы? Страдательные при??астия и его суффиксы? Причастный оборот? Знаки препинания при ПО? Образование действ.прич. в наст.вр?

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Причастный оборот — это причастие с зависимыми словами. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? Суффиксы н,нн, енн, ённ, т.