Что такое причастных оборот? когда он на письме выделяются запятые ?
Русский язык
Что такое причастных оборот? когда он на письме выделяются запятые ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастный оборот - причастие с зависимыми словами. Когда причастный оборот стоит после определяемого слова, он выделяется запятыми.
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