Что такое расклад церкви.
Математика
Что такое расклад церкви.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное что-то связанное с церквью, а не с алгеброй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пловец скорость которого в стоячей воде равна 50 м/ мир, плыл 12 мир против течения р??ки и 15 мин по течению.какое расстояние проплыл пловец, если...
Русский язык
Алгебра
В спортивных соревнованиях участвовали 168 школьников. По легкой атлетике было в 3 ??аза больше, чем по плаванию,а по гимнастике на 12 человек мень...