Что такое сердечные силы

Гость: Гость:

Выражение "сердечные силы" применяется в переносном смысле. Сердечная сила - это сила чувств человека, которую он затрачивает, когда искренне сопереживает своим друзьям или родственникам, когда переживает какое-либо несчастье или потерю близкого человека. Когда у человека иссякают сердечные силы, он становится черствым и не способен к состраданию.