Что такое сердечные силы

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Что такое сердечные силы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражение "сердечные силы" применяется в переносном смысле. Сердечная сила - это сила чувств человека, которую он затрачивает, когда искренне сопереживает своим друзьям или родственникам, когда  переживает какое-либо несчастье или потерю близкого человека. Когда у человека иссякают сердечные силы, он становится черствым и не способен к состраданию.
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