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Что такое штатгальтер
История
Что такое штатгальтер
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это лицо,осуществлявшее государственную власть и управление.
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