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Что такое штрудель?(яблочный,грошовый)
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Что такое штрудель?(яблочный,грошовый)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пирог конечно же!Пирог яблочный)Вкусный и сладкий ням ням!
Спасибо
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