Что такое sin, cos, log, плииз с объяснением

Алгебра
Что такое sin, cos, log, плииз с объяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус (sin) Синус - это одна из тригонометрических функций. Обозначается - sin. Если рассматривать синус на прямоугольном треугольнике, то это отношение противолежащего катета (катета который лежит против угла, синус которого необходимо найти) , к гипотенузе данного треугольника.
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