Что такое sin, cos, log, плииз с объяснением
Алгебра
Что такое sin, cos, log, плииз с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синус (sin) Синус - это одна из тригонометрических функций. Обозначается - sin. Если рассматривать синус на прямоугольном треугольнике, то это отношение противолежащего катета (катета который лежит против угла, синус которого необходимо найти) , к гипотенузе данного треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выпиши предложение которое соответствует схеме. в скобках укажи какое оно по цели высказывание и по интонации
Математика