Сочинение на тему"Бактериии и вирусы"
Биология
Сочинение на тему"Бактериии и вирусы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В интернете посмотри.......... или в учебнике ну ладно ладно бактерии и вирусы в нашем организме могу вести себя по разному yfghbvth бактерии могут быть сильно больны и мы болеем а могут и наоборот быть здоровы и мы тоже. а вирусы могут быть заразны а могут и не заразны. ye как-то так
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