Сочинение на тему"Бактериии и вирусы"

Гость: Гость:

В интернете посмотри.......... или в учебнике ну ладно ладно бактерии и вирусы в нашем организме могу вести себя по разному yfghbvth бактерии могут быть сильно больны и мы болеем а могут и наоборот быть здоровы и мы тоже. а вирусы могут быть заразны а могут и не заразны. ye как-то так