В каком предложении есть слово , образованное путем перехода из одной части речи в другую ? Я композитор , но сейчас выступаю как пианист . Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу , я увидел умилительную картину

Русский язык

В каком предложении есть слово , образованное путем перехода из одной части речи в другую ? Я композитор , но сейчас выступаю как пианист . Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу , я увидел умилительную картину

Автор: Гость