В каком предложении есть слово , образованное путем перехода из одной части речи в другую ? Я композитор , но сейчас выступаю как пианист . Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу , я увидел умилительную картину
Русский язык
В каком предложении есть слово , образованное путем перехода из одной части речи в другую ? Я композитор , но сейчас выступаю как пианист . Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу , я увидел умилительную картину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В переднюю (по форме это прилагательное, здесь употреблено как существительное)
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