Предложения 2-3 найти слово образованное приставочно-суффиксальным способом.
Русский язык
Предложения 2-3 найти слово образованное приставочно-суффиксальным способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово "поистине" наречие образовано от сущ "истина" приставка ПО, суфф. - Е
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