Расставте знаки препинания Жизнь нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с гр??мом молнией дождём и ветром
Русский язык
Расставте знаки препинания Жизнь нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с гр??мом молнией дождём и ветром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь - нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождём и ветром.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ...
Русский язык
Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. ...