Расставте знаки препинания Жизнь нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с гр??мом молнией дождём и ветром

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Расставте знаки препинания Жизнь нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с гр??мом молнией дождём и ветром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь - нескончаемый экзамен. Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождём и ветром.
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