Помогите с казахским номер 3 и 5

Қазақ тiлi
Помогите с казахским номер 3 и 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен дәмханада тамақтанамын. Олар апельсин шырынын ішті. Біріншіге тауық сорпасын алды. Мен достарыммен дәмханаға бардым. Бұл дәмхананың тағамдары дәмді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плз!!В первый день ребята собрали 24 кг малины,во второй день-38 кг малины,а в третий день-47 кг малины.Сколько малины в среднем собирали ...
Ответить
Русский язык
Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. ...
Ответить
Математика
Математика рабочая тетрадь 21 век стр 35 упр 114
Ответить
Математика
Укажите наименьшее число единиц в записи числа 11...1,если известно,что оно делится ??а 41
Ответить
История
машинальные действия это как
Ответить