Помогите с казахским номер 3 и 5
Қазақ тiлi
Помогите с казахским номер 3 и 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен дәмханада тамақтанамын. Олар апельсин шырынын ішті. Біріншіге тауық сорпасын алды. Мен достарыммен дәмханаға бардым. Бұл дәмхананың тағамдары дәмді.
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