Охарактеризуйте отношение французов к германскому вторжению в 1940г.Что лежало в о??нове той или иной позиции?

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Франция проиграла еще до начала войны. Участие в Мюнхенском сговоре — неудачная попытка негодными средствами избежать участия Франции в войне с Германией (помимо прочих целей). Франция, ее народ не оправились психологически, эмоционально от ПМВ. Потери в ПМВ в возрастной категории от 18 до 30 лет — каждый третий. Идея войны с Германией вызывала только уныние, плюс воздействие знаменитой геббельсовской пропаганды, в армии среди высшего командного состава преобладали пораженческие настроения. Характерно, что перед 10 мая 1940г. гитлер на одном из совещаний, обратил внимание генералитета на эти обстоятельства, и заметил, что умирать в этот раз за Францию солдаты не будут.