На кульбабці було 46 мурашок.12 із них пішли пішки а 13 полетіли на парашутиках.Скіль??и мурашок залишилося.

Математика
На кульбабці було 46 мурашок.12 із них пішли пішки а 13 полетіли на парашутиках.Скіль??и мурашок залишилося.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 мурашок залишилось.
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