На кульбабці було 46 мурашок.12 із них пішли пішки а 13 полетіли на парашутиках.Скіль??и мурашок залишилося.

Математика

На кульбабці було 46 мурашок.12 із них пішли пішки а 13 полетіли на парашутиках.Скіль??и мурашок залишилося.

Автор: Гость