В каком городе кальвин создал свою общину

История
В каком городе кальвин создал свою общину
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Автор: Гость
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Гость:
В Москве..... ...........
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