Заполните таблицу пожалуйста (133 номер)
Математика
Заполните таблицу пожалуйста (133 номер)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Четное Четное Четное ,,, Четное 2) Четное Нечетное ,,, Четное Нечетное 3) Нечетное Нечетное Нечетное ,,, Четное 4) Нечетное Четное ,,, Нечетное Нечетное То что ",,," Это не определенный результат, Напиши Четно/Нечетно. там из-за того что не определено что больше a или b, я не могу сказать что будет.
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