Прочитай шуточное стихотворение. Под ногами в листопад. Листья желтые летят, А под листьями шуршит. Шурш, Шуршиха, Шуршонок -Папа, Мама, и ребенок. Какие слова придумал автор? Как они образованы?Что обозначают? Образуй и запиши...

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Прочитай шуточное стихотворение. Под ногами в листопад. Листья желтые летят, А под листьями шуршит. Шурш, Шуршиха, Шуршонок -Папа, Мама, и ребенок. Какие слова придумал автор? Как они образованы?Что обозначают? Образуй и запиши слова -названия детенышей. Коза -.., Утка-...,лось -...,олень -...,тигр-...,гусь-....пожалуйста помогите .

Автор: Гость