№1 Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте в место звездочки знак больше или меньше Mr(Fe₂O₃) * Mr(H₂SO₄) №2 У какого химического элемента сильнее выражены свойства A Металлические: магния или стронци...
Химия
№1 Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте в место звездочки знак больше или меньше Mr(Fe₂O₃) * Mr(H₂SO₄) №2 У какого химического элемента сильнее выражены свойства A Металлические: магния или стронция Б неметаллические:фосфора или хлора? почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(56+56+16+16+16)>(1+1+32+16+16+16+16) А.у стронция потому что он в таблице Менделеева находится ниже чем магний. Б.у хлора потому что среди неметаллов самые сильные свойства у галогенов, а хлор это галоген.
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