№1 Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ и поставьте в место звездочки знак больше или меньше Mr(Fe₂O₃) * Mr(H₂SO₄) №2 У какого химического элемента сильнее выражены свойства A Металлические: магния или стронци...

Гость: Гость:

(56+56+16+16+16)>(1+1+32+16+16+16+16) А.у стронция потому что он в таблице Менделеева находится ниже чем магний. Б.у хлора потому что среди неметаллов самые сильные свойства у галогенов, а хлор это галоген.