Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.

Химия
Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)   3Ca + O₃ = 3CaO   реакция соединения, окислительно-восстановительная; б)   Fe₂O₃ + 3H₂ = 2Fe + 3H₂O реакция замещения, окислительно-восстановительная; в)   MgCO₃ = MgO + CO₂  реакция разложения.
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