Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.

Химия

Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.

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