Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.
Химия
Расставьте коэфециенты в следующих схемах в следующих химических реакциях, и ука??ите к каким типам они относятся. 3 ЗАДАНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3Ca + O₃ = 3CaO реакция соединения, окислительно-восстановительная; б) Fe₂O₃ + 3H₂ = 2Fe + 3H₂O реакция замещения, окислительно-восстановительная; в) MgCO₃ = MgO + CO₂ реакция разложения.
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